В Удмуртии подтвердили 370 случаев COVID-19 за сутки

В лабораториях Удмуртии в течение суток подтвердили ещё 370 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели при этом 322 пациента, 13 человек скончались.

Всего с начала пандемии в республике подтвердили 72 987 случаев инфицирования. 61 529 пациентов выздоровели, 3164 скончались.

Также за минувший день в Ставропольском крае выявили 530 новых случаев заболевания. Об этом пишет pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число выявленных случаев достигло 109 310. Из них 82 887 пациентов выздоровели, 164 человека — за сутки.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Это минимум с 19 октября.