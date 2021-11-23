Директор лаборатории ДНКОМ Исаев заявил, что четвёртая волна коронавируса отступает

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В России отступает четвёртая волна коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ.
Директор лаборатории ДНКОМ Исаев заявил, что четвёртая волна коронавируса отступает
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Мы работаем не только с физическими лицами, но и с муниципальными заказчиками, поэтому видим, что в разгар эпидемии количество вызовов увеличивается. Поликлиники заказывают у нас больше ПЦР-тестов, потому что случается больше выходов врачей к амбулаторным пациентам. Также люди, которые заболевают, самостоятельно обращаются за тестированием. Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов»,— объясняет генеральный директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Отмечается, что, по подсчётам лаборатории, количество положительных проб в среднем по России в период с 15 по 22 ноября упало до 6%. Неделей ранее, с 8 по 14 ноября, положительными были 11% всех тестов, в период с 1 по 7 ноября — 13%.

Вирусолог центра им. Гамалеи Александр Бутенко также отметил, что волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать. По его словам, со спадом очередной волны заболеваемости пандемия не закончится.

Он добавил, что россиянам и дальше будет необходимо соблюдать меры безопасности и вакцинироваться.

Ранее представитель правительства Франции Габриэль Атталь объявил о начале пятой волны коронавирусной инфекции, характеризующейся резким всплеском заболеваемости.

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