За вечер 22 ноября в электротранспорт Казани не пропустили 817 человек без QR-кодов

За вечер 22 ноября в казанском электротранспорте проверяющие не пропустили 817 человек без QR-кодов.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс».

Уточняется, что в метро несколько человек устроили скандал, для разрешения которого пришлось вызвать полицейских.

Ещё у 347 горожан не оказалось QR-кодов. Из них недействительные коды были у 11 пассажиров, истёк срок действия QR-кодов ещё у пяти человек.

86 человек сделали только одну прививку, а у 58 граждан был завершён курс вакцинации, однако не было QR-кодов.

За вечер в трамваях и троллейбусах высадили 470 пассажиров без QR-кодов.

С 22 ноября в регионе начало действовать постановление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина о введении системы QR-кодов в общественном транспорте.

Отмечается, что при отсутствии QR-кода пассажиру нужно будет покинуть транспорт.

Нововведение не затрагивает такси и межрегиональные маршруты.