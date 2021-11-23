За вечер 22 ноября в электротранспорт Казани не пропустили 817 человек без QR-кодов
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс».
Уточняется, что в метро несколько человек устроили скандал, для разрешения которого пришлось вызвать полицейских.
Ещё у 347 горожан не оказалось QR-кодов. Из них недействительные коды были у 11 пассажиров, истёк срок действия QR-кодов ещё у пяти человек.
86 человек сделали только одну прививку, а у 58 граждан был завершён курс вакцинации, однако не было QR-кодов.
За вечер в трамваях и троллейбусах высадили 470 пассажиров без QR-кодов.
С 22 ноября в регионе начало действовать постановление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина о введении системы QR-кодов в общественном транспорте.
Отмечается, что при отсутствии QR-кода пассажиру нужно будет покинуть транспорт.
Нововведение не затрагивает такси и межрегиональные маршруты.