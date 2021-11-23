Юрист Ярмуш прокомментировала идею запретить изымать за долги купленное на маткапитал жильё

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировали в беседе с RT предложение запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё.

Как объяснила Ярмуш, когда родители берут квартиру в ипотеку и используют для погашения средства материнского капитала, то они пишут у нотариуса обязательство, что после выплаты передадут детям в собственность доли по соглашению.

«Таким образом, сейчас изъять квартиру в случае неуплаты ипотечных платежей действительно банк может, потому что доли детей там отсутствуют», — добавила эксперт.

По её словам, государство должно заботиться о семьях с детьми, но при этом, как отметила юрист, если реализовать подобную инициативу, то банки могут не захотеть «расставаться с жильём под угрозой того, что они не смогут это жильё потом изъять».

В свою очередь, Георгий Остапкович назвал подобное предложение «благородной социальной мерой».

«Может быть, сделать какой-то ограничительный срок, например год. Тебе выставили претензию, но год у тебя не будут изымать эту квартиру, или два года. Но за два года ты должен или реструктуризировать долги, договориться с банком, или выплатить эти долги. То есть это очень роскошная инициатива, но здесь есть о чём порассуждать и как законодательно её оформить. Рассмотреть на парламентских слушаниях её нужно обязательно», — заключил собеседник RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё.

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