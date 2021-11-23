Профессор Нетёсов назвал способ убедиться в факте выздоровления после COVID-19
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- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik специалист посоветовал также сдать пробу из носоглотки и сделать анализ крови.
«Если давать гарантию COVID-free (после перенесённого заболевания. — RT), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Ещё один путь — когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме. — RT) уже нет», — уточнил Нетёсов.
Кроме того, желательно проверить уровень антител, добавил он.
Как следует из публикации, кардинально снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжёлое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил о необходимости вакцинации в соответствии с календарём прививок.