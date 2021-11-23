Профессор Нетёсов назвал способ убедиться в факте выздоровления после COVID-19

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Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов рассказал, что отрицательный результат ПЦР-теста не гарантирует, что перенёсший COVID-19 человек полностью выздоровел.
Профессор Нетёсов назвал способ убедиться в факте выздоровления после COVID-19
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik специалист посоветовал также сдать пробу из носоглотки и сделать анализ крови.

«Если давать гарантию COVID-free (после перенесённого заболевания. — RT), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Ещё один путь — когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме. — RT) уже нет», — уточнил Нетёсов.

Кроме того, желательно проверить уровень антител, добавил он.

Как следует из публикации, кардинально снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжёлое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил о необходимости вакцинации в соответствии с календарём прививок.

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