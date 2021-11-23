Эндокринолог Михалёва назвала признаки дефицита витаминов группы В

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, какие признаки говорят о дефиците витаминов группы В.
Эндокринолог Михалёва назвала признаки дефицита витаминов группы В
  • РИА Новости

Клинические проявления дефицита витаминов группы В можно разделить на несколько групп, рассказала Михалёва в беседе с «Известиями».

Во-первых, об их недостатке говорят симптомы со стороны нервной системы, которые могут проявляться в виде так называемого синдрома хронической усталости: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, физическая усталость, головокружение.

«Другая группа неврологических симптомов — так называемые нейропатические: онемение и покалывание в руках и ногах, нарушение походки, мышечная слабость, боли в мышцах, особенно после физической нагрузки, и даже депрессия. В пожилом возрасте дефицит витаминов группы В может сопровождаться когнитивной дисфункцией, снижением памяти», — добавила эндокринолог.

Кроме того, насторожить должно нарушение кроветворения, неприятные симптомы со стороны ЖКТ и со стороны сердечно-сосудистой системы.

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