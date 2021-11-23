В Благовещенске сотрудники таможни не допустили вывоз бивней мамонта из России в Китай

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В Амурской области в городе Благовещенск сотрудники таможенной службы предотвратили незаконный вывоз двух бивней мамонта в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Отмечается, что бивни вымершего животного был выявлены в контейнере на судне в пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ.

Уточняется, что они весят 108,5 кг и стоят на рынке свыше 250 тыс. рублей. Кроме того, они являются культурными ценностями особого значения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при декларировании товаров российская компания не предоставила в таможню документы, подтверждающие обязательства их обратного ввоза», — сообщает пресс-служба.

Как пояснили в таможенной службе, вывоз культурных ценностей разрешён только при наличии разрешающих документов с обязательством их обратного ввоза не позднее определённого срока.

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