На Дальнем Востоке пресекли контрабанду в Китай трепанга и женьшеня на 85 миллионов рублей

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытки нелегального вывоза в Китай трепанга и женьшеня на общую сумму 85 млн рублей.

«Общая стоимость изъятых объектов дальневосточной флоры и фауны составила около 85 миллионов рублей. В двух случаях стратегически важные ресурсы намеревался вывезти в Китай россиянин...», — приводит РИА Новости сообщение Дальневосточного таможенного управления.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».

Ранее сообщалось, что в Томске группа лиц предстанет перед судом за контрабанду леса.