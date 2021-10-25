На Дальнем Востоке пресекли контрабанду в Китай трепанга и женьшеня на 85 миллионов рублей

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Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни, УФСБ России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытки нелегального вывоза в Китай трепанга и женьшеня на общую сумму 85 млн рублей.

«Общая стоимость изъятых объектов дальневосточной флоры и фауны составила около 85 миллионов рублей. В двух случаях стратегически важные ресурсы намеревался вывезти в Китай россиянин...», — приводит РИА Новости сообщение Дальневосточного таможенного управления.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».

Ранее сообщалось, что в Томске группа лиц предстанет перед судом за контрабанду леса.

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