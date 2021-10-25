На Дальнем Востоке пресекли контрабанду в Китай трепанга и женьшеня на 85 миллионов рублей
«Общая стоимость изъятых объектов дальневосточной флоры и фауны составила около 85 миллионов рублей. В двух случаях стратегически важные ресурсы намеревался вывезти в Китай россиянин...», — приводит РИА Новости сообщение Дальневосточного таможенного управления.
Дальневосточная оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».
Ранее сообщалось, что в Томске группа лиц предстанет перед судом за контрабанду леса.