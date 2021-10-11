В Томске группа лиц предстанет перед судом за контрабанду леса
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Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
«С июня 2018 года по июль 2019-го обвиняемыми через подконтрольные коммерческие организации с использованием фиктивных внешнеэкономических контрактов осуществлён экспорт в Республику Узбекистан обработанных лесоматериалов», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что члены этой организованной группы были задержаны в Томской области ещё в конце 2019 года.
Ранее сообщалось, что сотрудники транспортной полиции совместно с таможней Читы и ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группировки в Забайкалье.
Участники ОПГ обвинялись в контрабанде за границу древесины на общую сумму 690 млн рублей.