В Томске группа лиц предстанет перед судом за контрабанду леса

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Кировский районный суд Томска рассмотрит дело в отношении группы из шести человек, обвиняемых в контрабанде леса. Ущерб от деятельности банды превысил 440 млн рублей.
В Томске группа лиц предстанет перед судом за контрабанду леса
  • © Илья Наймушин

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«С июня 2018 года по июль 2019-го обвиняемыми через подконтрольные коммерческие организации с использованием фиктивных внешнеэкономических контрактов осуществлён экспорт в Республику Узбекистан обработанных лесоматериалов», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что члены этой организованной группы были задержаны в Томской области ещё в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники транспортной полиции совместно с таможней Читы и ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группировки в Забайкалье.

Участники ОПГ обвинялись в контрабанде за границу древесины на общую сумму 690 млн рублей.

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