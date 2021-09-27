В Забайкалье пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся контрабандой леса

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Сотрудники транспортной полиции совместно с таможней Читы и ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) в Забайкалье. Участники ОПГ обвиняются в контрабанде за границу древесины на общую сумму 690 млн рублей.
В Забайкалье пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся контрабандой леса
  • РИА Новости

«Следствие предполагает, что злоумышленники переправляли пиломатериалы из России в сопредельную страну, предоставляя сотрудникам таможни декларации с заведомо недостоверными сведениями о товаре. Правоохранители выявили шесть фактов контрабанды товара на сумму почти 690 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Лидер преступной организации заключён под стражу.

Два члена организации находятся под домашним арестом, пятеро — под подпиской о невыезде.

В августе в МВД сообщили о снижении уровня уличной преступности в России.

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