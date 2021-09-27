В Забайкалье пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся контрабандой леса
- РИА Новости
«Следствие предполагает, что злоумышленники переправляли пиломатериалы из России в сопредельную страну, предоставляя сотрудникам таможни декларации с заведомо недостоверными сведениями о товаре. Правоохранители выявили шесть фактов контрабанды товара на сумму почти 690 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
Лидер преступной организации заключён под стражу.
Два члена организации находятся под домашним арестом, пятеро — под подпиской о невыезде.
В августе в МВД сообщили о снижении уровня уличной преступности в России.