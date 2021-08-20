В МВД сообщили о снижении уровня уличной преступности в России

МВД России опубликовало отчёт о состоянии преступности за семь месяцев текущего года, из которого следует, что уровень уличной преступности в стране снизился.

«В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений уменьшилось на 19,8%, грабежей — на 25,2%, краж — на 6,4%», — следует из данных статистического отчёта.

По итогам семи месяцев 2021 года общее количество криминальных деяний в общественных местах сократилось на 3,7%.

Кроме того, в министерстве отметили сокращение общего количества убийств и покушений на убийство — на 8,4%, разбоев — на 19,5% и грабежей — на 20,4%.

Кроме того, за семь месяцев 2021 года уменьшился прирост IT-преступлений на 15,7%.

Ранее стало известно, что число экономических преступлений в России выросло почти на 10% за январь — июль.