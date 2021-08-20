В МВД сообщили о снижении уровня уличной преступности в России

Короткая ссылка
МВД России опубликовало отчёт о состоянии преступности за семь месяцев текущего года, из которого следует, что уровень уличной преступности в стране снизился.
В МВД сообщили о снижении уровня уличной преступности в России
  • РИА Новости

«В парках, скверах и на улицах количество разбойных нападений уменьшилось на 19,8%, грабежей — на 25,2%, краж — на 6,4%», — следует из данных статистического отчёта.

По итогам семи месяцев 2021 года общее количество криминальных деяний в общественных местах сократилось на 3,7%.

Кроме того, в министерстве отметили сокращение общего количества убийств и покушений на убийство — на 8,4%, разбоев — на 19,5% и грабежей — на 20,4%.

Кроме того, за семь месяцев 2021 года уменьшился прирост IT-преступлений на 15,7%.

Ранее стало известно, что число экономических преступлений в России выросло почти на 10% за январь — июль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить