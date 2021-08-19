Число экономических преступлений в России выросло почти на 10% за январь — июль

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Число преступлений экономической направленности в России выросло почти на 10% за январь — июль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, следует из данных МВД России.
Число экономических преступлений в России выросло почти на 10% за январь — июль
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

Как уточняется, за семь месяцев 2020 года было зафиксировано 71 384 таких преступления против 78 290 в 2021-м.

Чаще всего экономические преступления совершались в Москве (8811), Московской области (3030), Краснодарском крае (2859), Санкт-Петербурге (2550) и Самарской области (2461).

Кроме того, отмечен рост числа киберпреступлений.

Так, в январе — июне 2021 года их совершено на 20,3% больше, чем годом ранее. На компьютерную преступность приходится более четверти (26,5%) всех преступлений.

Ранее эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о мерах борьбы с телефонными мошенниками.

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