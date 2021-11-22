Адвокат Квартальнова прокомментировала планы по дистанционному заключению трудового договора

Адвокат Евгения Квартальнова прокомментировала планы по дистанционному заключению трудового договора.

«Для творческих профессий, специальностей экономического спектра, IT-специалистов этот закон — большой шаг в беспроблемное трудовое будущее. Благодаря ему станет меньше серых удалёнщиков, которые передумали после самоизоляции выходить из дома и возвращаться в офис», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам юриста, это приведёт к притоку налоговых поступлений.

Как отметила Квартальнова, дистанционное заключение договора также позволит соискателю найти работу в другом регионе, а также удалённо пройти собеседование.

«Возрастёт оперативность оформления официальных трудовых отношений, ведь сотрудники смогут подписывать важные рабочие бумаги электронной подписью, а также иметь быстрый доступ к необходимым документам», — сказала она.

Адвокат добавила, что будет проще получить услуги, где нужны данные от работодателя.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между работником и работодателем дистанционно.

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с каналом «Москва 24» рассказала, к чему может привести невнимательное чтение трудового договора при его подписании.