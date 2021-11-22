Адвокат Квартальнова прокомментировала планы по дистанционному заключению трудового договора

Короткая ссылка
Адвокат Евгения Квартальнова прокомментировала планы по дистанционному заключению трудового договора.
Адвокат Квартальнова прокомментировала планы по дистанционному заключению трудового договора
  • Gettyimages.ru

«Для творческих профессий, специальностей экономического спектра, IT-специалистов этот закон — большой шаг в беспроблемное трудовое будущее. Благодаря ему станет меньше серых удалёнщиков, которые передумали после самоизоляции выходить из дома и возвращаться в офис», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам юриста, это приведёт к притоку налоговых поступлений.

Как отметила Квартальнова, дистанционное заключение договора также позволит соискателю найти работу в другом регионе, а также удалённо пройти собеседование.

«Возрастёт оперативность оформления официальных трудовых отношений, ведь сотрудники смогут подписывать важные рабочие бумаги электронной подписью, а также иметь быстрый доступ к необходимым документам», — сказала она.

Адвокат добавила, что будет проще получить услуги, где нужны данные от работодателя.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между работником и работодателем дистанционно.

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с каналом «Москва 24» рассказала, к чему может привести невнимательное чтение трудового договора при его подписании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить