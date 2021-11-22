Уровень занятости в России превысил допандемийный показатель
- © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
«В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения», — цитирует ТАСС сообщение секретариата по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
Вместе с тем отдельно подчёркивается, что в ряде регионов уровень занятости пока только приближается к допандемийным значениям.
В октябре в Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России до 4,4%.
Также в октябре «Радио 1» сообщало, что МФЦ Подмосковья начали предоставлять услуги по поиску работы.