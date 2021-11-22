Уровень занятости в России превысил допандемийный показатель

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В секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что уровень занятости населения в стране превысил допандемийный показатель.
Уровень занятости в России превысил допандемийный показатель
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения», — цитирует ТАСС сообщение секретариата по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Вместе с тем отдельно подчёркивается, что в ряде регионов уровень занятости пока только приближается к допандемийным значениям.

В октябре в Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России до 4,4%.

Также в октябре «Радио 1» сообщало, что МФЦ Подмосковья начали предоставлять услуги по поиску работы.

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