Уровень занятости в России превысил допандемийный показатель

В секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой заявили, что уровень занятости населения в стране превысил допандемийный показатель.

«В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения», — цитирует ТАСС сообщение секретариата по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Вместе с тем отдельно подчёркивается, что в ряде регионов уровень занятости пока только приближается к допандемийным значениям.

В октябре в Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России до 4,4%.

Также в октябре «Радио 1» сообщало, что МФЦ Подмосковья начали предоставлять услуги по поиску работы.