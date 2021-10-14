В Минтруда заявили о снижении уровня безработицы в России до 4,4%
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- РИА Новости
По его словам, к настоящему моменту в российских центрах занятости на учёте состоит менее 850 тыс. граждан.
«В России рынок труда восстановился (и вернулся. — RT) на допандемический показатель, это действительно так. Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%», — приводит ТАСС слова Котякова.
Ранее Росстат передавал, что число отчаявшихся найти работу во II квартале 2021 года снизилось в России до 389 тыс. человек.
В октябре «Радио 1» сообщало, что МФЦ Подмосковья начали предоставлять услуги по поиску работы.