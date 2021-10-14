В Минтруда заявили о снижении уровня безработицы в России до 4,4%

По методологии Международной организации труда уровень безработицы в России вернулся к допандемическим показателям, заявил глава российского Минтруда Антон Котяков.

По его словам, к настоящему моменту в российских центрах занятости на учёте состоит менее 850 тыс. граждан.

«В России рынок труда восстановился (и вернулся. — RT) на допандемический показатель, это действительно так. Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%», — приводит ТАСС слова Котякова.

Ранее Росстат передавал, что число отчаявшихся найти работу во II квартале 2021 года снизилось в России до 389 тыс. человек.

В октябре «Радио 1» сообщало, что МФЦ Подмосковья начали предоставлять услуги по поиску работы.