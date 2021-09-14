В Росстате рассказали о снижении числа потерявших надежду найти работу россиян
- Pixabay
Отчаявшиеся найти работу, согласно методологии Росстата, — незанятые лица, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали работу по ряду причин, как то: прежний неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности, а также то, что потенциальные работодатели находят соискателя слишком молодым или слишком пожилым.
Согласно данным Росстата, регионы — лидеры по «отчаянию»: Дагестан (71 тыс.), Алтайский край (22 тыс.), Волгоградская область (18 тыс.), Башкирия (15 тыс.) и Ростовская область (13 тыс.).
При этом в Тульской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чечне и Кировской области нет тех, кто отчаялся найти работу.
По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, подобную статистику можно объяснить тем, что экономика России «выходит из коронавирусного периода застоя», о чём свидетельствуют серьёзные макроэкономические показатели.
«Это влияет на то, что стали образовываться рабочие места. Стал приходить в состояние более активного действия малый бизнес. Были сообщения о том, что люди стали более активно регистрироваться в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей — тоже есть некий сдвиг, который взял часть людей на себя», — добавил эксперт.
Специалист также предположил, что сами работодатели и кандидаты могли смягчить требования как к сотрудникам, так и к условиям работы.
«Вполне возможно, что они эти границы расширили и стали нанимать людей, которые ранее не пользовались спросом со стороны работодателей. Если в допандемические времена были одни расчёты и условия, на которых он (работник. — RT) готов идти на работу, то после того, как пережили безработицу и застой рынка труда, я думаю, планка претензий стала более реалистичной», — заключил собеседник RT.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что рынок труда в России вернулся к показателям, которые регистрировались до пандемии коронавируса.