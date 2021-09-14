В Росстате рассказали о снижении числа потерявших надежду найти работу россиян

В России число отчаявшихся найти работу во втором квартале 2021 года снизилось до 389 тыс. человек. Так, за такой же период прошлого года их насчитывалось 629 тыс. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

Отчаявшиеся найти работу, согласно методологии Росстата, — незанятые лица, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали работу по ряду причин, как то: прежний неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности, а также то, что потенциальные работодатели находят соискателя слишком молодым или слишком пожилым.

Согласно данным Росстата, регионы — лидеры по «отчаянию»: Дагестан (71 тыс.), Алтайский край (22 тыс.), Волгоградская область (18 тыс.), Башкирия (15 тыс.) и Ростовская область (13 тыс.).

При этом в Тульской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чечне и Кировской области нет тех, кто отчаялся найти работу.

По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, подобную статистику можно объяснить тем, что экономика России «выходит из коронавирусного периода застоя», о чём свидетельствуют серьёзные макроэкономические показатели.

«Это влияет на то, что стали образовываться рабочие места. Стал приходить в состояние более активного действия малый бизнес. Были сообщения о том, что люди стали более активно регистрироваться в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей — тоже есть некий сдвиг, который взял часть людей на себя», — добавил эксперт.

Специалист также предположил, что сами работодатели и кандидаты могли смягчить требования как к сотрудникам, так и к условиям работы.

«Вполне возможно, что они эти границы расширили и стали нанимать людей, которые ранее не пользовались спросом со стороны работодателей. Если в допандемические времена были одни расчёты и условия, на которых он (работник. — RT) готов идти на работу, то после того, как пережили безработицу и застой рынка труда, я думаю, планка претензий стала более реалистичной», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что рынок труда в России вернулся к показателям, которые регистрировались до пандемии коронавируса.