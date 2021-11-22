В Казани 1516 человек не пустили в общественный транспорт из-за отсутствия QR-кода
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, в транспорт по соответствующей причине не пустили 1516 человек.
Как подчеркнули в мэрии, это примерно 1 из 500 пассажиров.
Ранее «Реальное время» сообщило, что в Казани из общественного транспорта высадили почти 800 человек без QR-кодов.
В Татарстане с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании (либо медотвод).