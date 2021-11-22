В Казани 1516 человек не пустили в общественный транспорт из-за отсутствия QR-кода

Мэрия Казани рассказала, сколько человек не пустили в общественный транспорт за первую половину дня из-за отсутствия у них QR-кода.

Как сообщает РИА Новости, в транспорт по соответствующей причине не пустили 1516 человек.

Как подчеркнули в мэрии, это примерно 1 из 500 пассажиров.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в Казани из общественного транспорта высадили почти 800 человек без QR-кодов.

В Татарстане с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании (либо медотвод).