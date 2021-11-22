Песков прокомментировал ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что проблемы, связанные с введением QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане, будут решены в ближайшее время.

«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определённых проблем на первом этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что введение новых ограничительных мер преследует цель обеспечения безопасности здоровья людей.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в Казани из общественного транспорта высадили почти 800 человек без QR-кодов.

В Татарстане с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.