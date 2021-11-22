Песков прокомментировал ситуацию с введением в Татарстане QR-кодов на транспорте
- РИА Новости
«Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определённых проблем на первом этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что введение новых ограничительных мер преследует цель обеспечения безопасности здоровья людей.
Ранее «Реальное время» сообщило, что в Казани из общественного транспорта высадили почти 800 человек без QR-кодов.
В Татарстане с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.