Не привитых от коронавируса в четырёх муниципалитетах Югры обязали самоизолироваться

Режим обязательной самоизоляции обязаны соблюдать не привитые и не болевшие COVID-19 жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенёсших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим этот факт», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Ранее Верховный суд России признал законной обязанность тех, кто вернулся из-за границы, сдать тест на COVID-19 и находиться на самоизоляции до получения результата.

В июле стало известно, что Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.