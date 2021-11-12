Верховный суд признал законным обязанность вернувшихся из-за границы сдавать тест на COVID-19

Верховный суд России признал законной обязанность тех, кто вернулся из-за границы, сдать тест на COVID-19 и находиться на самоизоляции до получения результата.

Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщает агентство, суд отклонил иск гражданина, оспаривающего соответствующий пункт постановления главного государственного санитарного врача России от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019». Он обязывает граждан в течение трёх календарных дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и соблюдать режим изоляции до получения результатов теста. Исключение постановление делает для привитых от коронавируса и тех, кто переболел.

Как отмечается, истец указывал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних «медицинских манипуляций» и ухудшают его положение по сравнению с теми, кто сделал прививку.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — сообщили в суде.

В июле стало известно, что Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.

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