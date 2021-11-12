Верховный суд признал законным обязанность вернувшихся из-за границы сдавать тест на COVID-19

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Верховный суд России признал законной обязанность тех, кто вернулся из-за границы, сдать тест на COVID-19 и находиться на самоизоляции до получения результата.
Верховный суд признал законным обязанность вернувшихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщает агентство, суд отклонил иск гражданина, оспаривающего соответствующий пункт постановления главного государственного санитарного врача России от 18 марта 2020 года №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019». Он обязывает граждан в течение трёх календарных дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и соблюдать режим изоляции до получения результатов теста. Исключение постановление делает для привитых от коронавируса и тех, кто переболел.

Как отмечается, истец указывал, что эти нормы не позволяют ему отказаться от лишних «медицинских манипуляций» и ухудшают его положение по сравнению с теми, кто сделал прививку.

«Суд отказал в удовлетворении иска», — сообщили в суде.

В июле стало известно, что Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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