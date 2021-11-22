В метро Казани в час пик увеличат число проверяющих наличие QR-кодов

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В час пик на станциях метро в Казани у горожан продолжат проверять наличие QR-кодов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
В метро Казани в час пик увеличат число проверяющих наличие QR-кодов
  • РИА Новости

На данный момент в вестибюлях станций дежурят по два человека у рамок металлоискателей.

«В час пик будет четыре человека, чтобы не создавать очереди и быстро пропускать пассажиров», — говорится в заявлении.

С 22 ноября в регионе начало действовать постановление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина о введении с 22 ноября системы QR-кодов в общественном транспорте.

Отмечается, что при отсутствии QR-кода пассажиру нужно будет покинуть транспорт.

Нововведение не затрагивает такси и межрегиональные маршруты. 

По данным МУП «Метроэлектротранс», утром 22 ноября высадили из транспорта более 500 человек, у которых не было QR-кодов.

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