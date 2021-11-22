В Москве подготовили программу в честь Дня матери

В честь Дня матери, который отмечается 28 ноября, в Москве подготовили праздничную онлайн-программу.

Об этом сообщает «Москва 24».

Москвичей ожидают образовательные вебинары, флешмобы для всей семьи и творческие мастер-классы.

Также праздничные мероприятия подготовили специалисты столичной службы психологической помощи населению.

Кроме того, москвичи смогут присоединиться к онлайн-программе психолого-педагогического центра Москвы и столичного центра «Патриот.Спорт».

Ранее эксперт ОНФ, председатель Совета матерей России, президент ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг «Выбор родителей», основатель знака «Открытый родильный дом» Татьяна Буцкая в беседе с радио «Комсомольская правда» призвала больше поддерживать многодетные семьи.