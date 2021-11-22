Дело об отравлении семьи под Ростовом передано в отдел СК по особо важным делам

Дело об отравлении семьи в Октябрьском районе Ростовской области передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по региону.

«Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства.

Криминалисты осуществили осмотр места происшествия, изъяли продукты питания и иные предметы и объекты, имеющие значение для следствия.

Территориальный орган Роспотребнадзора проведёт исследование продуктов.

Ранее сообщалось, что число жертв отравления в Октябрьском районе Ростовской области возросло до трёх — ещё один ребёнок скончался в больнице.

До этого представитель СУ СК по региону заявил, что в воскресенье, 21 ноября, в приёмной семье в станице Бессергеневской скончались две девочки семи и восьми лет. Ещё два ребёнка из этой семьи и их родители попали в реанимацию.