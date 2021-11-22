РИА Новости: ещё один ребёнок скончался от отравления в Ростовской области

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Число жертв отравления в Октябрьском районе Ростовской области возросло до трёх — ещё один ребёнок скончался в больнице.
РИА Новости: ещё один ребёнок скончался от отравления в Ростовской области
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«Шестилетняя девочка скончалась», — сообщил в комментарии РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее представитель СУ СК по региону заявил, что в воскресенье, 21 ноября, в приёмной семье в станице Бессергеневской скончались две девочки семи и восьми лет. Ещё два ребёнка из этой семьи и их родители попали в реанимацию.

Восьмилетний мальчик и родители пока остаются в медучреждениях.

Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося.

По данным rostovgazeta.ru, семья в Ростовской области отравилась неизвестным веществом. В воскресенье, 21 ноября, в полицию поступило сообщение от фельдшера об обнаружении тела семилетней девочки.

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