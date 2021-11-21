В Ростовской области СК выясняет обстоятельства гибели двух детей

В СК Ростовской области сообщили, что «в правоохранительные органы от фельдшера фельдшерско-акушерского пункта станицы Бессергеневской поступило сообщение об обнаружении по месту жительства тела семилетней девочки».

Как сказано на сайте ведомства, «её восьмилетняя сестра была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась».

«Установлено, что погибшие дети воспитывались в приёмной семье. В настоящее время остальные члены семьи (двое взрослых и двое несовершеннолетних детей) находятся в реанимационном отделении больницы с признаками отравления неустановленным веществом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «следственным отделом по городу Новошахтинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)».

В СК добавили, что «следователи, криминалисты во главе с руководством следственного управления осуществляют на месте происшествия необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».