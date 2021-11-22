В Томске перед судом предстанут организаторы сети подпольных казино

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Следственный комитет завершил расследование в отношении участников преступной группы, которые организовали на территории Томска и Северска три площадки по проведению азартных игр.
В Томске перед судом предстанут организаторы сети подпольных казино
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на СУ СК России по Томской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов областных управлений МВД и ФСБ в ноябре 2020 года. По версии следствия, с января 2018 по октябрь 2020 года житель Северска «создал организованную преступную группу из числа ранее знакомых ему лиц, имевших опыт работы в сфере азартных игр».

Во время обысков было изъято более 80 единиц техники для проведения азартных игр, столы для игры в покер и рулетку, сообщает прокуратура региона.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в Северский городской суд.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

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