В Севастополе пресекли деятельность сети подпольных игровых клубов

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Севастополе сети подпольных игровых клубов.

Об этом сообщает Newinform.

Заведения находились на проспекте Победы и на улице Леваневского. Они работали там с 2018 года и продолжали принимать посетителей.

По данным правоохранителей, незаконный доход владельцев игорных заведений составил в среднем 8,5 млн рублей.

Пресечь деятельность злоумышленников удалось при помощи севастопольских правоохранителей и силовиков, сообщили в СК России. Сейчас по факту незаконной организации и проведения азартных игр в городе ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного казино.