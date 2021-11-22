Полиция в Казани устанавливает личности напавших на кондукторов из-за QR-кодов

Правоохранительные органы Казани устанавливают личности нападавших на кондукторов в транспорте за просьбу предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу администрации президента Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани пассажир брызнул в кондуктора из перцового баллончика из-за просьбы предъявить QR-код.

В Татарстане с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние шесть месяцев заболевании.