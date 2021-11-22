В России усилят контроль за формированием цен на жизненно необходимые лекарства

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства.

«Проводить проверки документов, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки, станет ФАС», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что проверки будут проводиться как по утверждённому плану — не чаще одного раза в два года, так и внепланово — по поручениям президента, правительства, Генпрокуратуры и обращениям граждан или организаций.

«Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на жизненно необходимые лекарства оставались доступными для граждан», — заявил Мишустин.

Согласно проекту бюджета Москвы на 2022 год, расходы на здравоохранение вырастут на 7% — до 499,2 млрд рублей.

Отмечается, что крупнейшей городской программой в 2022 году по-прежнему будет «Столичное здравоохранение».

Расходы на обеспечение бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием вырастут на 10,5%. В 2022 году на эти цели выделят 50,5 млрд рублей.