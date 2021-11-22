В Татарстане запустили горячую линию по вопросам получения QR-кодов для транспорта

В Татарстане республиканский медицинский информационно-аналитический центр запустил горячую линию для граждан по вопросам получения QR-кодов для поездок на общественном транспорте.

Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«Позвонить по вопросам, касающимся получения QR-кодов для общественного транспорта, можно по номеру +7 (919) 693-05-43», — говорится в публикации.

С 22 ноября в регионе начало действовать постановление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина о введении с 22 ноября системы QR-кодов в общественном транспорте.

Отмечается, что при отсутствии QR-кода пассажиру нужно будет покинуть транспорт.

Нововведение не затрагивает такси и межрегиональные маршруты.

По данным МУП «Метроэлектротранс», утром 22 ноября высадили из транспорта более 500 человек, у которых не было QR-кодов.