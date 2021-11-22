Невролог Бояринова перечислила возможные причины головных болей
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В беседе с «Известиями» она рассказала, что головная боль может быть первичной (мигрень, головная боль напряжения, кластерная боль), а также вторичной, то есть вызванной каким-либо фактором — например, отравлением, алкоголем, избыточным приёмом таблеток, их неправильно рассчитанной дозировкой или болезнью (менингит, энцефалит, вертеброгенная патология шейного отдела позвоночника и другое).
Бояринова отметила, что самостоятельно человек, как правило, не может определить причины болей.
«Необходимо исключить наиболее серьёзные патологии, такие как опухоль головного мозга, прогрессирующую сосудистую мозговую недостаточность с угрозой развития инсульта и тому подобное», — подчеркнула врач.
Для этого следует обратиться к специалисту.
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