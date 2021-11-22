Невролог Бояринова перечислила возможные причины головных болей

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Врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова рассказала, о каких проблемах могут свидетельствовать частые головные боли.
Невролог Бояринова перечислила возможные причины головных болей
  • © Global Look Press

В беседе с «Известиями» она рассказала, что головная боль может быть первичной (мигрень, головная боль напряжения, кластерная боль), а также вторичной, то есть вызванной каким-либо фактором — например, отравлением, алкоголем, избыточным приёмом таблеток, их неправильно рассчитанной дозировкой или болезнью (менингит, энцефалит, вертеброгенная патология шейного отдела позвоночника и другое). 

Бояринова отметила, что самостоятельно человек, как правило, не может определить причины болей.

«Необходимо исключить наиболее серьёзные патологии, такие как опухоль головного мозга, прогрессирующую сосудистую мозговую недостаточность с угрозой развития инсульта и тому подобное», — подчеркнула врач.

Для этого следует обратиться к специалисту.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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