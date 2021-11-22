За сутки в России выявили наименьшее с 24 октября число новых случаев коронавируса

В России в течение суток выявили 35 681 случай инфицирования коронавирусом. Это наименьшее с 24 октября число новых заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 366 839 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днём ранее в стране зарегистрировали 36 970 случаев заболевания.

Ранее замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат от коронавируса в России могут зарегистрировать в течение трёх-пяти месяцев.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT приветствовала предложение материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.