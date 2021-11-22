За сутки в России выявили наименьшее с 24 октября число новых случаев коронавируса
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Днём ранее в стране зарегистрировали 36 970 случаев заболевания.
Ранее замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат от коронавируса в России могут зарегистрировать в течение трёх-пяти месяцев.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT приветствовала предложение материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.