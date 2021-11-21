В Совбезе России заявили о возросших рисках проведения Украиной провокаций

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В Совбезе России заявили о возросших рисках проведения Украиной провокаций на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Чёрном морях. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребёнкин.
В Совбезе России заявили о возросших рисках проведения Украиной провокаций
  • РИА Новости

«В результате государственного переворота власть на Украине уже который год удерживают люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну «агрессором», — заявил он.

Данный фактор, отметил Гребёнкин, «оказывает крайне негативное влияние» на оперативную обстановку на российско-украинском участке государственной границы.

«Так, в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Чёрном морях», — сказал заместитель секретаря Совбеза.

Ранее в Кремле не стали исключать возможности провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину».

В сентябре в МИД России обратили внимание на то, что Вашингтон и Брюссель знают о диверсиях украинских спецслужб в отношении Крыма и потворствуют им.

В Москве отметили, что «новая нормальность» западных политиков стала проявляться в том, чтобы поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности.

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