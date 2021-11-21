В России за сутки скончались 1252 пациента с COVID-19

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В России за сутки скончались 1252 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев достигло 264 095.
В России за сутки скончались 1252 пациента с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне сообщалось о 1254 летальных исходах за сутки.

По данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составил 50,2%.

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