Мишустин назвал ФНС России одним из самых высокотехнологичных ведомств в мире
- РИА Новости
«Налоговая система в России имеет многовековую историю, играет важную роль в развитии страны», — говорится в поздравительном послании.
По словам Мишустина, российская ФНС стала «лидером цифровой трансформации и инноваций».
«Сегодня здесь создана уникальная цифровая экосистема, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику», — сказал председатель правительства.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив их роль в обеспечении комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов.
В июле 2019 года Financial Times рассказала о передовой системе налогообложения в России.