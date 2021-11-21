Мишустин назвал ФНС России одним из самых высокотехнологичных ведомств в мире

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником. Он отметил, что за более чем 30 лет ФНС в России превратилась в одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных ведомств в мире.
Мишустин назвал ФНС России одним из самых высокотехнологичных ведомств в мире
  • РИА Новости

«Налоговая система в России имеет многовековую историю, играет важную роль в развитии страны», — говорится в поздравительном послании.

По словам Мишустина, российская ФНС стала «лидером цифровой трансформации и инноваций».

«Сегодня здесь создана уникальная цифровая экосистема, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику», — сказал председатель правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив их роль в обеспечении комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов.

В июле 2019 года Financial Times рассказала о передовой системе налогообложения в России.

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