Мишустин назвал ФНС России одним из самых высокотехнологичных ведомств в мире

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником. Он отметил, что за более чем 30 лет ФНС в России превратилась в одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных ведомств в мире.

«Налоговая система в России имеет многовековую историю, играет важную роль в развитии страны», — говорится в поздравительном послании.

По словам Мишустина, российская ФНС стала «лидером цифровой трансформации и инноваций».

«Сегодня здесь создана уникальная цифровая экосистема, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику», — сказал председатель правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив их роль в обеспечении комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов.

В июле 2019 года Financial Times рассказала о передовой системе налогообложения в России.