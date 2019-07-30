FT рассказала о передовой системе налогообложения в России

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин продемонстрировал журналисту Financial Times возможности системы, которая позволяет ведомству отслеживать сделанные россиянами покупки в режиме реального времени.

Благодаря внедрению новой системы в режиме реального времени можно проверить любой счёт-фактуру и убедиться, что необходимая сумма НДС перечислена государству.

По словам главы ФНС, до начала проведения реформы налогового администрирования в России реальные поступления в бюджет от НДС были на 20% меньше суммы, которая подлежала уплате.

Отмечается, что внедрение информационных технологий позволило российским властям снизить с 20% до 1% разницу между реальными поступлениями в бюджет от налога на добавленную стоимость (НДС) и объемом средств НДС, подлежащих уплате по закону.

Технология ФНС — «будущее налогового администрирования», пишет журналист Financial Times. Он отмечает, что система выявляет ошибки, случаи мошенничества и уклонения от уплаты налога на добавочную стоимость.

В конце марта Мишустин выступил с основным докладом на пленарном заседании Форума по налоговому администрированию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По его словам, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики, налоговые администрации должны трансформироваться в адаптивные цифровые платформы.

Глава ФНС также подчеркнул, что цифровая трансформация — это не только новые технологии, но и организационные изменения, внедрение новых бизнес-моделей и процессов, обновление инфраструктуры.