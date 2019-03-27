В ФНС России рассказали о цифровой трансформации налоговых органов

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Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин выступил с основным докладом на пленарном заседании Форума по налоговому администрированию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает телеканал «360».
В ФНС России рассказали о цифровой трансформации налоговых органов
  • РИА Новости

Как отметил Мишустин, в настоящее время сложнее отслеживать финансовые потоки и транснациональные цепочки создания стоимости, что создаёт определённые риски для налогов.

«Чтобы отвечать вызовам цифровой экономики, налоговые администрации должны трансформироваться в адаптивные цифровые платформы», — сказал он.

Кроме того, в рамках беседы о цифровом преобразовании налогового администрирования Мишустин рассказал о проекте ФНС по созданию онлайн-касс.

Он также подчеркнул, что цифровая трансформация — это не только новые технологии, но и организационные изменения, внедрение новых бизнес-моделей и процессов, обновление инфраструктуры.

Мишустин рассказал и о том, что благодаря цифровым технологиям в налоговом администрировании за пять лет ФНС увеличила поступления в бюджет почти вдвое.

Ранее сообщалось, что глава ФНС выступит с докладом на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Чили.

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