Глава ФНС выступит с докладом на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Чили

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Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин выступит с докладом на заседании бюро Форума по налоговому администрированию Организации экономического сотрудничества и развития, которое проходит с 25 по 28 марта в Чили. Об этом сообщает телеканал «360».
Глава ФНС выступит с докладом на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Чили
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Доклад называется «Цифровая трансформация: цели и стратегия».

145 руководителей и представителей налоговых ведомств из почти 50 стран обсудят улучшение налоговой определённости, развитие сотрудничества и противодействие размыванию налоговой базы.

Одной из тем также станет цифровая трансформация налоговых органов и обмен страновыми отчётами.

Форум — самое крупное и значимое международное мероприятие для обмена опытом и информацией в сфере налогов.

Ранее Мишустин рассказал о перспективах цифровых технологий.

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