Глава ФНС выступит с докладом на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Чили

Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин выступит с докладом на заседании бюро Форума по налоговому администрированию Организации экономического сотрудничества и развития, которое проходит с 25 по 28 марта в Чили. Об этом сообщает телеканал «360».

© Илья Питалев

РИА Новости

Доклад называется «Цифровая трансформация: цели и стратегия». 145 руководителей и представителей налоговых ведомств из почти 50 стран обсудят улучшение налоговой определённости, развитие сотрудничества и противодействие размыванию налоговой базы. Одной из тем также станет цифровая трансформация налоговых органов и обмен страновыми отчётами. Форум — самое крупное и значимое международное мероприятие для обмена опытом и информацией в сфере налогов. Ранее Мишустин рассказал о перспективах цифровых технологий.