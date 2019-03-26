Глава ФНС выступит с докладом на Форуме по налоговому администрированию ОЭСР в Чили
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- РИА Новости
Доклад называется «Цифровая трансформация: цели и стратегия».
145 руководителей и представителей налоговых ведомств из почти 50 стран обсудят улучшение налоговой определённости, развитие сотрудничества и противодействие размыванию налоговой базы.
Одной из тем также станет цифровая трансформация налоговых органов и обмен страновыми отчётами.
Форум — самое крупное и значимое международное мероприятие для обмена опытом и информацией в сфере налогов.
Ранее Мишустин рассказал о перспективах цифровых технологий.