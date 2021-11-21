Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив их роль в обеспечении комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов.

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что ФНС на протяжении долгих лет проводит большую работу по совершенствованию отечественной налоговой системы.

По словам президента, благодаря внедрению новых технологий и ряда других факторов, налоговые органы смогли укрепить единую налоговую систему страны и обеспечить модернизацию законодательства.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», — говорится в заявлении Путина.

В мае в России упростили систему получения налоговых вычетов, россияне получили возможность получать налоговые вычеты в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

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