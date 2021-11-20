Патриарх Кирилл рассказал, о чём молится каждый день

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью каналу «Россия 1» рассказал, что каждый день молится о российском народе и Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл рассказал, о чём молится каждый день
  • РИА Новости

«Я всегда молюсь о нашем народе. Всегда молюсь о президенте. Молюсь о нашей стране. Но, конечно, в первую очередь я молюсь о нашей Церкви, чтобы Господь оградил нас от расколов, от разделений, от всего, что ослабляет церковный организм. Вот эта молитва присутствует у меня каждый день», — приводит слова патриарха РИА Новости.

Патриарх Кирилл 20 ноября отмечает 75-летний юбилей.

Ранее он рассказал, что Россию на сегодняшний день можно считать действительно свободной страной и лидером свободного мира.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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