Патриарх Кирилл назвал Россию «действительно свободной страной»

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Россию на сегодняшний день можно считать действительно свободной страной и лидером свободного мира, рассказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который отмечает 20 ноября 75-летний юбилей.
Патриарх Кирилл назвал Россию «действительно свободной страной»
  • АГН «Москва»

«Россия — лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира», — сказал он в эфире канала «Россия 1».

Патриарх добавил, что Россия свободна от влияний извне и развивается своим собственным путём, что может служить примером для других.

Он подчеркнул, что при этом у страны «много проблем», но «эти проблемы решаемы».

«У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой сталкивались бы общественные интересы и разворачивались бы глубинные, непримиримые противоречия», — добавил глава РПЦ.

Существующее «разномыслие», не разрушающее основы человеческой жизни и государственного бытия, создаёт почву для «творческого столкновения мнений», отметил патриарх Кирилл.

В результате таких «столкновений» могут появиться новые идеи и проекты, направленные на дальнейшее развитие России, подытожил он. Его слова приводит РИА Новости.

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