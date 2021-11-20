Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного за вклад в сохранение духовных и культурных традиций.

Церемония вручения состоялась в Екатерининском зале Кремля.

«Безусловно, Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», — сказал глава государства.

Патриарх Кирилл 20 ноября отмечает 75-летний юбилей.

В интервью каналу «Россия 1» он рассказал, что Россию на сегодняшний день можно считать действительно свободной страной и лидером свободного мира.