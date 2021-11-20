Мишустин отметил вклад патриарха Кирилла в упрочение гражданского мира и согласия

Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме по случаю 75-летия патриарха Московского и всея Руси Кирилла отметил его вклад в упрочение гражданского мира, согласия и отстаивание нравственных ценностей православия.

«Под вашим предстоятельством церковь, как и прежде, является символом тысячелетних основ российской жизни, совместно с государством принимает активное участие в решении важнейших социальных задач», — говорится в заявлении.

Мишустин пожелал патриарху «доброго здоровья, успехов в трудах на благо отечества и наших граждан».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного за вклад в сохранение духовных и культурных традиций.

Патриарх Кирилл 20 ноября отмечает 75-летний юбилей.

В эфире канала «Россия 1» он рассказал, что Россию на сегодняшний день можно считать действительно свободной страной и лидером свободного мира.