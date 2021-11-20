Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником
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«Поздравляю вас с Днём работника транспорта — праздником, объединяющим представителей всех отраслей транспортного комплекса нашей страны», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин отметил, что работники транспорта внесли колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, а также укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей.
В августе российский лидер поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.