Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с профессиональным праздником.

«Поздравляю вас с Днём работника транспорта — праздником, объединяющим представителей всех отраслей транспортного комплекса нашей страны», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил, что работники транспорта внесли колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, а также укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей.

В августе российский лидер поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.