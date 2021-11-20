Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с профессиональным праздником.
Путин поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником
  • © РИА Новости / Евгений Паулин

«Поздравляю вас с Днём работника транспорта — праздником, объединяющим представителей всех отраслей транспортного комплекса нашей страны», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин отметил, что работники транспорта внесли колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, а также укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей.

В августе российский лидер поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

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