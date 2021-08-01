Путин поздравил работников железных дорог с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

«Железные дороги традиционно являются для нашей страны ведущими, крайне значимыми транспортными артериями. Им принадлежит огромная роль в укреплении прочных связей между регионами нашей необъятной Родины, в развитии её экономического потенциала, в решении многих социальных задач», — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер отметил, что работа на железных дорогах объединяет людей самых разных специальностей.

«Здесь всегда ценились такие качества, как исключительная ответственность, добросовестность, предельная собранность. Из поколения в поколение передавались традиции преданного, надёжного служения своему делу и Отечеству», — добавил Путин.

Ранее президент России выступил с поздравлением в адрес следователей по случаю их профессионального праздника.