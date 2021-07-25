Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в адрес следователей по случаю их профессионального праздника.

Видеопоздравление главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

«Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности», — сказал президент.

Путин поблагодарил профессионалов за их трудную и ответственную службу, отметив её значимость для всей страны. 

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