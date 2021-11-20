Иммунолог Рябкова призвала провести углублённую проверку здоровья после COVID-19

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова посоветовала пройти после перенесённого коронавируса углублённую проверку здоровья.

По её словам, оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем можно с помощью проверки переносимости физических нагрузок.

«В рамках программы углублённой диспансеризации после COVID-19, которая проводится во всех поликлиниках страны, это позволяет сделать тест шестиминутной ходьбы. Провести его можно и самостоятельно. Задача — пройти как можно большую дистанцию за шесть минут в собственном темпе», — заявила она в интервью агентству «Прайм».

Рябкова уточнила, что в случае прохождения менее 550 м у пациента могут наблюдаться нарушения работы сердца или лёгких.

Кроме того, специалист призвала в течение трёх недель после выздоровления измерять артериальное давление утром и вечером.

«При повышении значений более 140/90 мм рт. ст. стоит обратиться к врачу для решения вопроса о необходимости и подборе антигипертензивной терапии — ведь каждый эпизод повышения давления выше этих значений — это дополнительная нагрузка на сердце», — добавила Рябкова.

Иммунолог заявила, что состояние лёгких можно оценить при помощи задержки дыхания: здоровый человек может задержать дыхание после глубокого вдоха более чем на полминуты, а после глубокого выдоха — более чем на 20 секунд.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать.