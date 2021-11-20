В ГД планируют сделать общественный транспорт бесплатным для детей до 16 лет

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Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей планирует инициировать разработку законопроекта, который предусматривает бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет.
В ГД планируют сделать общественный транспорт бесплатным для детей до 16 лет
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  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что законопроект в текущей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение кабмина.

«Наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учётом юридических отработок с регионами», — цитирует РИА Новости главу комитета Нину Останину.

Она выразила уверенность, что губернаторы откликнутся на инициативу.

28 октября директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал идею сделать проезд на городском транспорте бесплатным для многодетных семей.

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