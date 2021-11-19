Захарова прокомментировала резолюцию конгрессменов США о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» высказалась о наличии возможностей не признать выборы в Соединённых Штатах.

«У нас есть критерии того, как мы принимаем решение о признании или непризнании электоральных процессов (в других странах. — RT). Хотя это внутреннее дело государства, но всё равно есть абсолютные чёткие наши внутренние критерии относительно этого процесса», — цитирует РИА Новости её ответ на вопрос, может ли Россия в будущем не признать американские выборы.

По словам Захаровой, Россия при оценке тех или иных выборов в других государствах базируется на реальности, руководствуется определёнными фактами, на основе которых формируются соответствующие решения.

Дипломат подчеркнула, что Россия направляет наблюдателей в составе международных миссий, наблюдателей в соответствии с приглашениями других стран и основывается на объективных материалах.

Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства в случае, если он будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В Кремле назвали неприемлемой данную резолюцию конгрессменов США.