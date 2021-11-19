Эндокринолог Евдокимова перечислила признаки сахарного диабета

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской ассоциации эндокринологов, член Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) Елена Евдокимова перечислила признаки сахарного диабета.

«По сути, повышенный сахар в крови, то есть повышенная концентрация глюкозы, требует разбавления, поэтому первое, что настораживает, — это когда человеку постоянно хочется пить. Кто-то пьёт только воду, кто-то только холодную воду, кому-то хочется молока», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Евдокимовой, среди других признаков — потеря массы тела даже при хорошем и повышенном аппетите, поскольку в отсутствие инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии не глюкозу, а жировую ткань.

Также признаками являются плохо заживающие ранки, выраженная усталость, астения, расстройство зрения.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о питании при диабете.